Москва, 26 февраля, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Российские войска вошли в город Мелитополь на юге Запорожской области в рамках специальной операции по демилитаризации Украины, не встретив на своем пути сопротивления. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

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Они десантировались в районе украинского населенного пункта Азовское, а после совершили марш до Мелитополя. В ходе передвижения военных их приветствовали жители города. Некоторые из них выходили на улицы с красными флагами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 17 военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

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