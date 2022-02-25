Вашингтон, 26 февраля, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Соединенные Штаты решили ввести личные санкции против российского лидера Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Соединенные Штаты присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина и министра иностранных дел Лаврова, а также группы чиновников России, отвечающих за вопросы национальной безопасности», — заявила она.

Псаки добавила, что детали о новом антироссийском санкционном пакете со стороны США будут объявлены в ближайшее время. Она добавила, что решение о санкциях против Путина и Лаврова принималось в течение последних 24 часов в ходе консультаций с союзниками США в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады решили присоединиться к введению персональных санкций против российского лидера Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Также канадские власти вводят санкции и против Белоруссии.