Оттава, 26 февраля, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Власти Канады присоединятся к своим союзникам и введут санкции против российского президента Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова из-за специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 25 февраля на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

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Ранее о подобных шагах объявили США, Великобритания и ЕС. Кроме того, по словам Трюдо, Канада наложит дополнительные санкции на Белоруссию в связи с поддержкой Минском Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля канадские власти включили в свои санкционные списки 27 финансовых институтов России, в том числе Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Газпром» и «Транснефть», а также 5 крупных российских компаний.

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