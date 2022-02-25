Рига, 26 февраля, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Ретрансляцию ряда телеканалов, связанных с правительством России и лицами, попадающими под международные санкции, прекращает крупнейший латвийский телекоммуникационный оператор компания Tet на всей территории Латвии. Об этом 25 февраля сказано в официальном заявлении компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

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Ретрансляция будет прекращена с 26 февраля. Ретрансляция телеканалов, владельцы которых либо должностные лица, связанные с правительством РФ, либо подпадают под действие международных санкций, либо об их статусе невозможно получить исчерпывающую информацию.

Принятое решение вступит в силу мгновенно. В ночь на 26 февраля в Латвии прекращается ретрансляция телеканалов «PBK Эстония», MirTV, THT, «Пятница International», THT4 International, CTC Baltics, RTVi, THT Music, «КХЛ», «Авто Плюс», «Наука», «Перец!», «РБК», «1+2», «Моя Планета», «Домашний».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 20 граждан Латвии приняли решение покинуть Украину, их вывезут в Ригу на автобусах.