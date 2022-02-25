Неаполь, Италия, 26 февраля, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Автотранспортное предприятие южноитальянского региона Кампания (Неаполь) Air Campania проводит акцию «в поддержку Украины», передают местные СМИ.

Неаполь

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На дисплеи вместо номера автобуса выводится надпись «Мир утверждается только миром».

«Мы хотели таким образом выразить нашу близость к народу Украины и надежду, что военные действия как можно скорее прекратятся», — сообщили менеджеры компании.