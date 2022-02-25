София, 26 февраля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Болгария решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов России с 26 февраля из-за российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает пресс-служба болгарского минтранса.

Иван Шилов ИА REGNUM Болгария

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«Болгария вводит запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что запрет начнет действовать с 01:00 по московскому времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польши решили закрыть воздушное пространство страны для российских гражданских самолетов. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что это ограничение будет вводиться как мера против России в связи с ситуацией на Украине. Отметим, что 24 февраля Великобритания приостановила лицензию российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках санкций против России.