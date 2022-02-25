Берлин, 25 февраля, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Санкции против России не должны затрагивать российский народ, а должны быть направлены только против тех, кто «несёт ответственность за вторжение на Украину», заявила 25 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Анналена Бербок

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«В настоящий момент делается всё, чтобы экономически изолировать российский режим. Мы не согласны с тем, что побеждает сильнейший», —приводит её слова Spiegel.

Бербок также высказала мнение о нецелесообразности отключения России от системы SWIFT, отметив, что это затронет также гуманитарные организации и частных лиц.

«У тех, кто несёт ответственность за кровопролитие, по-прежнему будут свои способы получения средств», — отметила она.