Скопье, 25 февраля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. В Северной Македонии 25 февраля в результате обследования 2669 образцов выявили 517 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 1022 случая выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Ali Eminov Скопье, двухэтажки и мечеть

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По последним данным, за сутки в стране скончались девять пациентов с COVID-19, в этот же день было зарегистрировано четыре произошедших ранее летальных исхода.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 296 229 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8972, 282 604 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 4644 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.