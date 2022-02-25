Тирана, 25 февраля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2443 человек выявили 173 новых случая заражения коронавирусом. Скончался в стране один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 408. Об этом сообщило вечером 25 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Яцкевич Екатерина ИА REGNUM Студенческий городок, Тирана, Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 271 314 случаев заражения коронавирусом, 264 695 человек излечились, скончались 3460 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 66 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 3159, оно в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 923 — приходится на Тирану.