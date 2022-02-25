Ла-Пас, 25 февраля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Бывший президент Боливии Эво Моралес раскритиковал политику интервенции США в Европе и на постсоветском пространстве и вмешательство страны в отношения между Россией и Украиной. Об этом сообщает 25 февраля новостное агентство Prensa Latina.

Presidencia.gob.bo Эво Моралес

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«Мы осуждаем вмешательство США в противостояние между Россией и Украиной. Европа не может стать театром военных действий США против суверенных стран», — написал Моралес в своем аккаунте в твиттере.

Он также добавил, что война не может являться решением, а Боливия занимает пацифистскую и антиимпериалистическую позицию.