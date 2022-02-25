Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Россия не могла, сложа руки, наблюдать за тем, как Запад ведёт свою политику против мирного населения Донбасса. Свою поддержку и готовность встать на защиту братского народа готовы более 170 тысяч казаков России. Так прокомментировал начало специальной военной операции России в Донецкой и Луганской народных республиках атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

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«Сегодня над нашей страной вновь сгустились тучи. И речь идет уже не о переделе мировых сфер влияния, а о подрыве нашей государственности, под прицелом — жизнь нашего народа. Беспринципность, обман, вероломство… Пора назвать методы, которыми действует Запад, своими именами, пора сорвать маски. Терпеть беззаконие, варварскую политику, направленную на уничтожение нашей страны, наших ценностей, традиций, веры, мы не имеем права! Ради нас самих, наших близких, детей, нашего будущего, ибо мы никогда себе этого не простим», — отметил казачий генерал.

Он подчеркнул, что Россия всегда вела честную открытую политику, заботясь не только о благополучии своих соотечественников, но и протягивая руку помощи тем, кто в этом нуждался.

«Никогда русский народ, частью которого являются казаки — истинные патриоты, не отступал, не прятался и не позволял себя сломить! Запад ведет свою политику подло и трусливо, действуя исподтишка, подстрекая. Но не стоит мнить себя великими манипуляторами — все тайное становится явным. Россияне всегда открыто шли на врага, отстаивали свои святыни и побеждали!» — сказал Долуда.

«Силы зла в очередной раз ополчились против России, и, как прежде, мы должны сплотиться и противостоять им. Такова судьба русского народа и казачества — бороться со злом с открытым забралом», — продолжил казачий генерал.

Казаки Всероссийского казачьего общества полностью поддерживают решение президента России.

«На территории ДНР и ЛНР российские паспорта получили более 800 тысяч человек, это наши граждане. А своих мы в беде не бросаем! Всероссийское казачье общество, состоящее из более 170 тысяч казаков, готово прийти на помощь стране в трудную минуту. Все, кто хочет покорить Россию, учите историю. Никогда и никому не удавалось поставить нашу страну на колени и не удастся!» — уверен Николай Долуда.

ИА REGNUM напоминает, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной военной операции в рамках договоров с ДНР и ЛНР, с целью демилитаризации Украины.