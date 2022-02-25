Бразилиа, 25 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Бразилия, Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай начали подготовку к совместной операции по эвакуации своих граждан с территории Украины. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Megalesius Эвакуация

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По официальным данным, в настоящее время на Украине находится около 500 граждан Бразилии и 100 граждан Аргентины.

«Поскольку воздушное пространство закрыто, мы рассматриваем возможность эвакуации по суше, — сообщил секретарь министерства связи Бразилии. — В настоящее время ни одна страна не в состоянии приступить к спасательной операции».

Южноамериканских граждан планируют вывозить в Западную Европу через Польшу. В ближайшее время начнутся переговоры об открытии гуманитарного коридора.