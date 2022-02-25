Против Путина: Ельцин-центр — против спецоперации России по защите Донбасса
Екатеринбург, 25 февраля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Расположенный в Екатеринбурге Президентский центр имени Бориса Ельцина выступает за прекращение военной спецоперации России на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространённом 25 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Он выступил с обращением к народу, в котором объяснил необходимость такой меры. Он отметил, что на Украине для достижения своих целей ведущие страны НАТО поддерживают крайних националистов и неонацистов — тех, которые никогда не простят севастопольцам и крымчанам их свободный выбор — воссоединение с Россией. И они полезут и в Крым, как и в Донбасс, с войной.
Президент добавил, что столкновение России с этими силами неизбежно. Об этом говорят и анализ поступающей информации, и весь ход развития событий. Это только вопрос времени.
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