Берлин, 25 февраля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Несогласованность позиции по поводу ситуации на Украине с позицией Евросоюза уводит Сербию в самоизоляцию. Об этом 25 февраля заявила депутат Европейского парламента Виола фон Крамон.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон-Таубадель

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«Пришло время, чтобы правительство и президент Сербии публично осудили вторжение России на Украину», — заявила Фон Крамон на своей странице в «Твиттере».

Европейский парламентарий добавила, что для Белграда закончилось время, когда он «сидел на двух стульях».

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич обещал, что озвучит позицию сербского руководства по отношению к ситуации на Украине 25 февраля вечером, после заседания СБ Сербии и встречи с патриархом СербскимПорфирием.