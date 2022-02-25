Москва, 25 февраля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился ещё на 3,4%. Об этом 25 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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По состоянию на 25 февраля этот показатель составляет 52,8%. Неделей ранее, 18 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории города был зафиксирован на уровне 56,2%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в столице сделали 7 325 314 человек. Полный курс вакцинации прошли 6 975 813 граждан.