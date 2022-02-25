Москва, 25 февраля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Приостановка членства России в Совете Европы распространяется на ее работу в ПАСЕ и ЕСПЧ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля сообщили в Госдуме.

Флаги стран — членов Совета Европы

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Мера также распространяется на работу России в Комитете министров иностранных дел (КМСЕ).

Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации, сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен, добавил парламентарий.

Размер взноса в СЕ составляет порядка 33 млн евро.

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