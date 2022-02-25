Москва, 25 февраля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Украинская сторона взяла паузу по переговорному процессу с Россиейм и в это время осуществляет опасные для своих жителей действия: в крупных городах развёртываются системы залпового огня с целью спровоцировать удары по мирным жителям, сообщил 25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

.artstepvision.ca РЗСО Град

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Комментируя обсуждение возможности переговоров с Киевом, Песков уточнил, что, после обращения украинских властей в России по поручению президента была сформирована делегация для поездки в Минск на переговоры.

Песков «Эта информация была доведена до украинцев. После небольшой паузы они заявили, что пересматривают идею с Минском и хотят Варшаву и ушли со связи».

По словам представителя Кремля, украинцы «взяли паузу, которая продолжается долго и сопровождается, к сожалению, тем, что в крупных городах националистические элементы развёртывают системы залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что данные о размещении украинцами РЗСО в центре ряда крупных городов Украины подтверждены результатами объективного контроля.