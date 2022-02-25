Берлин, , 23:08 — REGNUM В Германии за последние сутки зафиксировано 210 743 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 226 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 25 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии снижается и достиг 1259,5 случая на 100 000 человек.

Хотя пик волны заражений штаммом «Омикрон» в Германии, по всей видимости, уже пройден, RKI продолжает фиксировать высокий уровень заболеваемости среди населения. Об этом также свидетельствует сохраняющаяся высокая доля положительных результатов ПЦР-тестов, указывает ведомство в своем еженедельном отчете.