Берлин, 25 февраля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц вновь осудил военную операцию России на Украине, заявив, что Москва заплатит за свои действия «высокую цену», сообщает 25 февраля немецкое издание Spiegel.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Канцлер Германии Олаф Шольц

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«Мы являемся свидетелями начала войны, какой не видели в Европе более 75 лет. Ситуация очень серьезная. Действия России — это нападение на независимую суверенную страну. Ничто и никто не может это оправдать. Это попытка насильственно перенести границы внутри Европы, может быть, стереть целую страну с карты мира», — заявил он в телевизионном выступлении.

Олаф Шольц также обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом отменить «незаконное признание Донецкой и Луганской областей».