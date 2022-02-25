Москва, 25 февраля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство России в этой организации, сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Ну и всем нашим согражданам, кто все эти годы возмущался тем, что Россия платит взносы за ругань и хамские резолюции в свой адрес, хочу сказать: мы были честны, старались вести диалог до конца. Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора. Мы, русские, меняться не собираемся», — отметил Толстой в телеграм-канале.

По его словам, Россия до последнего момента пыталась донести позицию: восемь лет длился геноцид русских на Украине, погибали мирные люди в Донбассе, семьям запрещали образование и возможность говорить на русском языке.