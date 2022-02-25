Москва, 25 февраля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Российская армия на Украине действует предельно профессионально. Об этом 25 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически. Выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего отечества», — заявил Путин.