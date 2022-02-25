Берлин, 25 февраля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Представители бизнеса ФРГ эмоционально реагируют на военную операцию России на Украине. Немецкие компании с инвестициями в обеих странах столкнулись с дорогостоящей неопределённостью, пишет 25 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Германия

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Издание отмечает, что течение многих лет политика Германии в отношении России заключалась в содействии позитивным политическим изменениям посредством экономических связей (Wandel durch Handel, то есть перемены через торговлю). Германия является одним из наиболее ключевых иностранных инвесторов в России, ее прямые инвестиции составляют около 25 миллиардов евро.

По данным московского отделения немецких торговых палат за рубежом, в настоящее время в России действует 3651 немецкая компания. В 2019 году в этих фирмах работало свыше 277 тысяч человек.

На Украине ситуация иная. Хотя там, по оценкам, действуют около двух тысяч немецких компаний, в которых занято около 50 тысяч человек, прямые инвестиции Германии в 2019 году составили около 3,6 миллиарда евро, по данным центрального банка ФРГ.

Многие из этих предприятий в настоящее время сталкиваются с неопределенностью и возможными санкциями в лучшем случае, а в худшем — с кризисными явлениями, когда их сотрудники подвергаются физической опасности.

«Мы пока не можем предвидеть экономические последствия этого вторжения, но оно, вероятно, будет серьезным», — заявил Питер Адриан, глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат.

«Мы глубоко потрясены вторжением России на Украину», — заявил Оливер Гермес, глава Немецкой Восточной бизнес-ассоциации, которая продвигает торговые связи в Восточной Европе.