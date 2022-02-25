Москва, 25 февраля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Украинские националисты ответственны за размещение тяжёлого вооружения в крупных городах. Об этом 25 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Донбассе

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"По имеющейся информации — и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это, — айдаровцы и неонацисты выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всём мире. Прикрываются людьми в надежде затем Россию в жертвах среди мирного населения», — заявил Путин.

«Достоверно известно, что всё это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников», — указал он.