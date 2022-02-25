Москва, 25 февраля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В украинской армии присутствуют националистические элементы, играющие функцию заградотрядов. Об этом 25 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей не только подстрекают их к оказанию вооружённого сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов», — заявил Путин.