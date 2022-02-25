Стокгольм, 25 февраля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 59. Эта информация была опубликована 25 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 17 142 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 441 142 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3292 новых случая заражения.

По состоянию на 24 февраля свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 803 088 человек старше 12 лет (86,7%), вторую — 7 579 223 (84,3%). 4 879 284 шведа старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (59,0%).