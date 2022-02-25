Москва, 25 февраля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился на 1,9%. Об этом 25 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике распространения COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 18 февраля этот показатель в стране был зафиксирован на уровне 59,7%. При этом 25 февраля уровень коллективного иммунитета в России опустился до отметки в 57,8%.

«Уровень коллективного иммунитета снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами», — сказано в сообщении.