Москва, 25 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. На Украине большинство боестолкновений происходит между российской армией и с националистическими формированиями. Об этом 25 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями Вооружённых сил Украины, а с националистическими формированиями. Которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик», — заявил Путин.