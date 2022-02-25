Стокгольм, , 18:41 — REGNUM 25 февраля специальная парламентская комиссия по расследованию деятельности органов государственной власти Швеции во время пандемии коронавируса пришла к заключению в своем окончательном докладе, что при борьбе с распространением коронавируса правительство страны допустило просчеты и ошибки. Теперь парламентская оппозиция в лице лидера фракции «Умеренных» Тубиас Бильстрёма считает, что власти Швеции не смогут отрицать своих ошибок. Об этом сообщил телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

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«Критика в адрес правительства жестка как никогда. Утверждается, что правительство не сделало того, что оно должно было сделать в нынешней ситуации, а именно — продемонстрировать национальное лидерство. Они этого не сделали», — заявил Бильстрём.

Оценку лидера фракции «Умеренных» поддержала и представитель «Шведских демократов» (второй по числу мандатов в риксдаге оппозиционной партии) по социальной политики Линда Линдберг.

«Опять была продемонстрирована запоздалость решений. Нам нужен гораздо более четкий стиль руководства нашей страной», — отметила парламентарий.