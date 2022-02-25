Москва, 25 февраля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Основные боестолкновения на Украине сейчас идут с националистическими формированиями, заявил 25 февраля российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам главы государства, не с регулярными украинскими войсками в ходе спецоперации, начатой 24 февраля, а с «националистическими формированиями» идут боестолкновения.

Именно эти формирования «несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан Народных Республик», подчеркнул Путин.