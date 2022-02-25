Белгородский сенатор:«На кону — безопасность России»
Белгород, 25 февраля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Сегодня на кону стоит безопасность России и угроза её распада, со всеми трагическими последствиями, как для многонациональной России, так и для Украины, и для Белоруссии. Об этом в соцсетях в связи событиями на Украине 25 февраля написал член Совета Федерации, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
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Бывший руководитель Белгородской области отметил, что обращается к белгородцам в непростое время, когда «наша с вами малая родина, как и в далёком 43 году стала плацдармом для сохранения мира».
Евгений Савченко считает, что президент России «долго ждал и долго терпел, предпринимая усилия мирным путём решить наши разногласия, но они, благодаря тем же «партнёрам», не привели к нужному результату».
Евгений Савченко был главой Белгородской области почти 27 лет.