Белгород, 25 февраля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Сегодня на кону стоит безопасность России и угроза её распада, со всеми трагическими последствиями, как для многонациональной России, так и для Украины, и для Белоруссии. Об этом в соцсетях в связи событиями на Украине 25 февраля написал член Совета Федерации, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Kremlin.ru Евгений Савченко

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Бывший руководитель Белгородской области отметил, что обращается к белгородцам в непростое время, когда «наша с вами малая родина, как и в далёком 43 году стала плацдармом для сохранения мира».

"Тысячью нитями связаны мы с Украиной и её жителями, сотни лет жили единой дружной семьёй. Наши отцы и деды вместе одолели общего врага. Сегодня у нас тоже общий враг и ему за последние 30 лет, манипулируя нашей доверчивостью, удалось посеять зёрна взаимной неприязни и ненависти в нашем сознании, и, по сути, стравить двух братьев друг с другом. Увы, они своего добились и радуются как проливается наша кровь, не жалея для накала дальнейшего противостояния ни оружия, ни санкций», — написал он на своей странице в социальной сети.

Евгений Савченко считает, что президент России «долго ждал и долго терпел, предпринимая усилия мирным путём решить наши разногласия, но они, благодаря тем же «партнёрам», не привели к нужному результату».

"А дальше красная черта: на кону безопасность России и угроза её распада, со всеми трагическими последствиями, как для многонациональной России, так и Украины, и Белоруссии. Этого допустить нельзя. Сегодня и русских, и украинцев объединяет одно: жить в покое. Давайте начнём с этого… А всё остальное — и доверие, и дружба — придут чуть позже. Иного пути у нас нет. Господи! Храни Россию и Украину, а остальные вокруг нас спасутся», — пишет политик.

Евгений Савченко был главой Белгородской области почти 27 лет.