Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Организаторы Нью-Йорского марафона, одного из крупнейшего в мире, объявили, что забег вернется к формату, в котором он проходил до пандемии коронавируса, и сможет принять порядка 50 тысяч участников, сообщает Reuters.

Марафон Josiah Mackenzie

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Напомним, что марафон был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В прошлом году из-за ограничений в связи с коронавирусом организаторы допустили к старту только 30 тысяч спортсменов.

Отмечается, что все участники должны будут предоставить сертификат о полной вакцинации.

Забег состоится 6 ноября 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Нью-Йорский марафон возвращается после прошлогодней отмены из-за COVID-19