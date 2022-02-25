Пермь, 2 сентября, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В Перми идут поиски женщины, которая похитила деньги, находившиеся в лотке банкомата. Это произошло в отделении одного из банков, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Одна из клиенток банка собиралась пополнить счёт карты. Но она не подтвердила операцию и ушла, а деньги остались в лотке. Это обнаружила одна из посетительниц, которая похитила денежные знаки.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемую ищут.