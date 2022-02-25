Брянск, 25 февраля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Часть коронавирусных ограничений снимается в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в региональном оперативном штабе.

Http://www.bryanskobl.ru Правительство Брянской области

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Специалисты отмечают уменьшение числа случаев заболевания COVID-19. Власти разрешили увеличить количество участников массовых мероприятий с 30 до 100 человек, на банкетах и иных торжествах теперь возможно присутствие не более 70 гостей.

Возобновляются спортивные мероприятия муниципального, регионального и межрегионального уровней для лиц в возрасте до 18 лет, открываются детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах.

Несовершеннолетние снова могут посещать в качестве зрителей различные досуговые, культурные и спортивные мероприятия, а также организации дополнительного образования в целях обучения.