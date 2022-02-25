Москва, , 17:38 — REGNUM Нота о том, что Украина решила разорвать с Россией дипломатические отношения, получена Москвой, сообщила 25 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

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Российский дипломат уточнила, что нота украинского МИД получена накануне, 24 февраля. Захарова подчеркнула, что разорвать отношения решил Киев, а не Москва, но история в итоге всё расставит по местам.

Тем не менее, отмечает представитель МИД РФ, разрыв дипломатических отношений стал «логическим результатом целенаправленной русофобской политики киевских властей».

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