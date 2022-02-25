Москва, , 17:26 — REGNUM В России нормально работают карты всех платёжных систем, несмотря на западные санкции в отношении ряда банков, сообщили 25 февраля в пресс-службе Банка России. У пяти банков появились ограничения в ApplePay и GooglePay.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Все платёжные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений», — сообщили в ЦБ РФ.

При этом сейчас нельзя использовать в ApplePay и GooglePay карты Промсвязьбанка, а также банков, оказавшихся под блокирующими санкциями — банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия».

Этими картами нельзя расплатиться за рубежом и «использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции».

Напомним, на фоне российской специальной военной операции США и Британия ввели санкции против российских банков. Так, под блокирующие санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие». Ещё на ряд российских банков наложили ограничения на финансирование.

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