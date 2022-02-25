Йошкар-Ола, 25 февраля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 25 февраля лечение получают 508 пациентов, из них у 346 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 479 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 440 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 68 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 38 человек, выписаны 53 пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля выздоровели с начала пандемии 31 824 жителя республики, за последние сутки выписан 301 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 498 случаев заражения коронавирусом, из них 102 — за последние сутки.

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