Йошкар-Ола, , 17:14 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 25 февраля выздоровели с начала пандемии 31 824 жителя республики, за последние сутки выписан 301 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 498 случаев заражения коронавирусом, из них 102 — за последние сутки. 1032 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне умерли пять человек с COVID-19, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четверо жителей Марий Эл.

За день в ковид-стационары госпитализировали 56 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 24 февраля лечение получали 523 пациента, из них у 338 жителей подтверждено заражение коронавирусом.