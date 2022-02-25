Екатеринбург, 25 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Студенты Уральского федерального университета из Донецкой Народной Республики временно переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили журналистам в образовательном учреждении.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Связь имеется с 29 магистрантами и с 31 студентом. Также несколько человек находятся в Екатеринбурге и обучаются очно.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из ДНР и ЛНР началась эвакуация. Затем Россия признала эти республики, а 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации.