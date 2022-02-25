Москва, 25 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Около 40 украинских солдат добровольно сложили оружие и сдались на милость законных властей Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 февраля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Что касается населения ДНР, то все его жители ждут, когда вся территория республики будет возвращена под контроль законных властей молодой страны, отметил представитель милиции.

«Самое главное — люди, которые живут здесь ждут, когда полностью наступит мир и будет сказано: мы победили. Украинские военные сдаются. На нашей территории это порядка 40 человек», — сказал Басурин.