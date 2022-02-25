Москва, , 16:49 — REGNUM Прекращение сертификации магистрального газопровода «Северный поток-2» в Госдуме расценили как торг, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

«Северный поток — 2» Harald Hoyer

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Это попытка выторговать для себя лучшие условия по поставкам газа, считает депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнёв.

Но при этом, полагает он, там не будет каких-либо решений, которые повлияют коренным образом на развитие газотранспортной системы, обеспечения Европы и Германии топливом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Германия в связи с признанием России ДНР и ЛНР приостановила сертификацию «Северного потока-2». Позднее США ввели санкции против оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, и ее управляющих лиц.

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