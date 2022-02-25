Москва, 25 февраля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Освобождение территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) от украинских оккупантов осложнено множеством минных полей. Об этом 25 февраля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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В то же время он отметил, что наступательная операция вооруженных сил народной республики продолжается.

«Операция наступательная идёт по плану. В основном всё происходит на мариупольском направлении, до границ ещё далеко. Сопротивление оказывается, но надо понимать, что 7 лет строилась линия обороны, очень много минных полей. Поэтому прохождение вперёд затрудняется в этом плане», — сказал Басурин.