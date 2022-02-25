Волгоград, , 16:36 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие стуки госпитализировано 293 новых пациента с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения ещё 3 118 человек, зарегистрировано 17 летальных исходов.

Больничная палата (с) Министерство здравоохранения Ростовской области

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По данным регионального оперштаба, за сутки диагноз подтверждён у 1 412 жителей, в том числе 351 ребёнка. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах области.

Всего выявлено 181 755 носителей инфекции, справились с заражением 148 120 человек, скончались от осложнений 6 306 пациентов.

В стационарах и амбулаторно проходят лечение 27 329 жителей.