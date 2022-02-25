Приштина, Сербия, 25 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Правительство сепаратистского Косово на заседании 25 февраля единогласно ввело санкции против России «из-за оккупации Украины».

Shkumbin Saneja Здание правительства Косово

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По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, таким образом Приштина присоединилась к своим партнерам — США и ЕС.

«Сегодня присоединяемся к нашим партнерам и их ответу на военную агрессию России и одобряем пакет санкций. Это не первый раз, когда Косово вводит санкции против Российской Федерации. Эта Россия, которую сегодня видим — это не новая Россия и она и не желает быть новой Россией. Поэтому ответ западного, демократического мира должен быть единым и решительным. Нашу непосредственную и безоговорочную реакцию на российскую оккупацию Украины нужно понимать как четкий сигнал нашей политической и дипломатической ориентации», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Курти.

Министр иностранных дел Косово Доника Гервала пояснила, что санкции ЕС и США против России подразумевают заморозку средств российских банков, финансовых организаций и физических лиц, запрет на их участие в работе финансовых рынков и другие меры.

Напомним, что Россия не признала независимость сепаратистского Косово и рассматривает эту территорию как часть Сербии.