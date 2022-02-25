Варшава, 25 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда 25 февраля в рамках рабочей встречи правительства с польского военачальниками, цель которой — обсуждение последних событий на Украине, заявил, что считает недостаточными санкции Запада против России. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

Fakt.pl Анджей Дуда

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«Те санкции ЕС, которые было решено принять против России, довольно жесткие, но недостаточные. Это точечные санкции, которые вряд ли станут угрозой для Владимира Путина (президент России Владимир Путин). Поэтому мы будем бороться за то, чтобы они были жестче», — заявил Дуда.

Напомним, ранее руководство Польши призвало США и ЕС ввести максимально жесткие санкции против России из-за того, что Москва приняла решение провести спецоперацию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.