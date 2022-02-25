Москва, 25 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Президент РоссииВладимир Путини президент Белоруссии Александр Лукашенкообсудили по телефону ситуацию, связанную с Украиной, передаёт 25 февраля сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Глава Белоруссии, в частности, заверил Путина, что готов создать все условия для проведения переговоров России и Украины и для безопасности переговорщиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией о нейтральном статусе Украины, который бы предполагал демилитаризацию и денацификацию страны.