Варшава, 25 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда созвал в первой половине дня рабочую встречу правительства с военачальниками, цель которой — обсуждение последних событий на Украине, а также грядущий саммит НАТО. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

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Во второй половине дня 25 февраля в Варшаве начнется экстренное совещание «Бухарестской девятки», в которую входят страны восточного фланга НАТО (Польша, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия). Во встрече также примет участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн. После мероприятия участники встречи выйдут на связь с остальными лидерами стран НАТО.

Сообщается, что Анджей Дуда и на сегодняшней встрече с лидерами НАТО, и в своем обращении к военному ведомству США, будет призывать к дальнейшему укреплению восточного фланга Альянса и увеличению военного контингента США в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.