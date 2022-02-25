Украинский потребитель всё оплатит: эксперт о запрете НБУ рублей
Москва, 25 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Вряд ли в ближайшее время следует ожидать значительного пассажиропотока между Украиной с одной стороны и Россией и Белоруссией с другой. Так что по частным гражданам, собирающимся в путешествие, мера Национального банка Украины о запрете операций с российскими и белорусскими рублями не сильно ударит, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
Как сообщало ИА REGNUM, валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей запретил проводить банкам Национальный банк Украины (НБУ).
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