Москва, 25 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Вряд ли в ближайшее время следует ожидать значительного пассажиропотока между Украиной с одной стороны и Россией и Белоруссией с другой. Так что по частным гражданам, собирающимся в путешествие, мера Национального банка Украины о запрете операций с российскими и белорусскими рублями не сильно ударит, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В крайнем случае они смогут поменять свои гривны уже по приезду в Россию или Белоруссию — наши страны никаких запретов на такие операции не вводят.

Вот для украинского бизнеса, ведущего торговлю с этими соседними странами, вероятно, возникнут определенные сложности.

Так, для расчетов с партнерами в соседних странах им придется использовать либо гривну, которую партнеры будут принимать с дисконтом, либо доллары или евро, за конвертацию в которые гривен придется заплатить украинским банкам.

Все эти издержки в свою очередь будут включены в цену товара, который потом купит украинский потребитель. В общем, на чемпионате по стрельбе в ногу у стран Запада появился серьезный конкурент в лице НБУ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей запретил проводить банкам Национальный банк Украины (НБУ).

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