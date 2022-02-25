Москва, 25 февраля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике продолжается освободительная война. Об этом 25 февраля заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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По его словам, пока ещё президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение и массово раздает в Киеве огнестрельное оружие всем желающим, не думая, что город может захлестнуть волна мародёрств.

«Война у нас не прекратилась, она продолжается. Президент Украины отдал приказ: раздать оружие любому, кто хочет его взять и встретить «агрессора». Я считаю их «упоротыми». С кем там на Украине разговаривать, я не знаю. У нас война, она у нас каждую минуту, каждую секунду», — сказал Басурин.