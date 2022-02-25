Москва, 25 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В поддержку специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по защите Донбасса высказался член президиума генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Артём Бичаев. Он написал об этом 25 февраля на своей странице в соцсети Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Как отметил Бичаев, в течение восьми лет ни страны Запада, ни Украина не сделали ничего для того, чтобы прекратить войну в Донбассе и параллельно рассказывали, как будут уничтожать Россию, Республику Крым, вооружать Украину и обучать там боевиков, а также душили Крым водной, энергетической и транспортной блокадой.

«Мы стали виновными по происхождению. Русский — значит, можно обстреливать и даже убивать. Россия молчала. Терпела. Продолжала всеми силами сохранять мир. Но всему есть конец…», — написал он в своем сообщении.

Также член президиума генсовета партии добавил, что у объявленной президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции по защите Донбасса, являющейся миротворческой операцией, две цели: мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз

«И я и партия «Единая Россия» полностью поддерживаем решение президента и сделаем все возможное для нормализации жизни на Донбассе. А пока военные делают свою работу, я предлагаю нам всем сосредоточиться на помощи нашим гражданам, которые бежали из ЛНР и ДНР. Их уже больше 120 тыс.», — добавил Бичаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение оказать финансовую помощь эвакуированным жителям республик Донбасса принял Центральный комитет Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф).