Астана, 25 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Санкции против России коснулись всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и на это нужно отреагировать. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 февраля на встрече с главами правительств государств, входящих в Союз.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги стран-участниц ЕАЭС

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"В рамках Союза следует создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий», — сказал Токаев.

Глава Казахстана заявил, что ожидает большего от ЕАЭС. Он также отметил, что экономические показатели этого объединения показывают неплохие результаты, несмотря на давление внешних факторов.

Стоит отметить, в Казахстане упал курс национальной валюты после начала спецоперации на Украине и заявлений стран Запада о санкциях против России. В течение 24 февраля тенге ослабел более чем на 6%.